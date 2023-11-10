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Цаллагов: «До меня доходили слухи, что чуть ли не я убрал Гаранина из «Сочи»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Алании» Ибрагим Цаллагов прокомментировал слухи о том, что у него был конфликт с главным тренером Вадимом Гараниным, когда они оба были в «Сочи».

«Может, этим инсайдерам что-то нашептывают, не знаю! Слышат звон, но не знают, где он. Когда Гаранин ушел, до меня доходили слухи, что чуть ли не я его убрал. Но у нас были чисто рабочие отношения.

В матче со «Спартаком» я повредил ключицу и два месяца не был на выездах, теориях и тренировках — занимался здоровьем. Гаранин даже приезжал ко мне — интересовался, как дела. Но некоторые люди почему-то хотят сместить акцент на меня — типа, я мешал тренировочному процессу. Пока я был здоров — мы выиграли три игры из четырех. Не мешал же никому? (улыбается)

А потом, когда восстановился (специально делал это в ускоренном режиме), бегал с железкой в ключице. Снова вопрос: если я мешаю тренеру — почему он не воспользовался моментом? Не хотел бы меня ставить — сказал бы просто: «Ибрагим, вылечи ключицу, а потом играй», — цитирует Sport24 Цаллагова.

Источник: https://sport24.ru/football/news-594467-do-menya-dokhodili-slukhi-chto-chutli-ne-ya-yego-ubral-eks-igrok-sochi-pro-konflikt-s-trenerom-garaninym
Ибрагим Цаллагов
ФК Сочи
Вадим Гаранин
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