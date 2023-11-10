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Игнатьев: «При всем уважении к «Краснодару», шансов больше у «Зенита»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от матча 15-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Краснодаром».

«При всем уважении к «Краснодару», шансов больше у «Зенита». У них более стабильный состав, более квалифицированные футболистов, по подбору игроков они имеют приоритет. В то же время и психология будет играть в пользу петербуржцев — на своем поле они будут раскрепощены и сделают все для победы. А краснодарцы впервые в своей истории находятся на первом месте так долго, и ожидаемо боятся его упустить. У них нет той раскованности, которая была в тот момент, когда они набирали ход в турнирной таблице. Это может им помешать», — цитирует «Газета.Ru» Игнатьева.

Матч «Зенит» — «Краснодар» состоится в субботу, 11 ноября. Начало встречи — в 19:30 по московскому времени.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/11/09/21677293.shtml?updated
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 И В Н П +/- О
1
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2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
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11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
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 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
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