Бывший защитник «Тамбова» раскритиковал руководство клуба

Защитник «Тамбова» Евгений Шляков объяснил, почему покинул клуб РПЛ. 29-летний футболист продолжит карьеру в чемпионате Румынии.

«За пять лет вместе мы добились уважения и чемпионства в ФНЛ. А также достойно представляли тамбовщину в РПЛ. Жаль, что все эти заслуги и эмоции моментом перечеркнуло отношение руководства и властей области к футбольному клубу», — приводит слова обращения Шлякова к болельщикам Twitter «Тамбова».

? Евгений Шляков попрощался с болельщиками «Тамбова» ??? pic.twitter.com/xescMvmeob — ФК «Тамбов» (@fctambov68) January 20, 2021

В нынешнем сезоне Шляков не провел ни одного матча. Всего же на его счету 125 игр, 3 мяча и 5 передач в составе тамбовцев.

Сезон-2019/20 защитник начал в «СКА-Хабаровске», за который отыграл 19 матчей в ФНЛ и 2 — в Кубке страны. Зимой он вернулся в «Тамбов», в составе которого провел еще 7 игр в премьер-лиге.