Ещенко рассказал, как узнал об уходе из главной команды «Спартака»

Бывший защитник и помощник тренера «Спартака» Андрей Ещенко рассказал, как узнал о своем уходе из главной команды красно-белых. Последние полгода он работал помощником главного тренера Паоло Ваноли.

«Когда я узнал, что мою роль в клубе видят иначе, я написал Ваноли. Через какое-то время он мне ответил — уже после того, как объявили, что он уходит. Но я догадывался об этом. После того как официально все объявили, он мне сказал: «Жаль, что так получилось. Если бы я остался в команде, ты бы был у меня в штабе», — сказал Ещенко.

«Спартак» объявил об уходе Ваноли с поста главного тренера по соглашению сторон 9 июня. Итальянец работал в «Спартаке» с 17 декабря и выиграл вместе с командой Кубок России.