Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Ростов» победил «Сочи», «Урал» обыграл «Спартак» в молодежном первенстве

14:14

«Ростов» в первом туре молодежного первенства премьер-лиги победил «Сочи» со счетом 3:1.

В другом матче «Урал» обыграл «Спартак» (Москва) со счетом 2:1. Дубль в этой встрече оформил Артем Куликов.

Чемпионат России

Премьер лига

Молодежные команды

1-й тур

«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Сочи» (Сочи) — 3:1 (1:0)

Голы: Калистратов, 6 (1:0). Терентьев, 51 (1:1). Исик, 53 (2:1). Горелов, 60 (3:1).

Судья: Лапишко (Симферополь).

23 июля. Ростов-на-Дону. Стадион «Олимп-2».

«Урал» (Екатеринбург) — «Спартак» (Москва) — 2:1 (0:1)

Голы: Быковский, 15 (0:1). Куликов, 48 — с пенальти (1:1). Куликов, 54 (2:1).

Судья: Голов (Омск).

23 июля. Сысерть. Стадион «Бажовия».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

На войне как на войне. Какой будет олимпийская битва-2020 — мнение обозревателя «СЭ»
«Спартак» не заявил на сезон Рошу и Понсе
Ситуация Тарасенко и «Сент-Луиса» зашла в тупик. Владимир может вернуться в Россию?
Переговоры РФС с Кунцем по поводу поста главного тренера сборной России зашли в тупик
«Прямо сейчас я никто. Чернорабочий, который хочет выиграть медальку». Вяхирева забыла про золото Рио и думает только о Токио
vs
0
Офсайд