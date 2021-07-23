«Ростов» победил «Сочи», «Урал» обыграл «Спартак» в молодежном первенстве
14:14
«Ростов» в первом туре молодежного первенства премьер-лиги победил «Сочи» со счетом 3:1.
В другом матче «Урал» обыграл «Спартак» (Москва) со счетом 2:1. Дубль в этой встрече оформил Артем Куликов.
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1-й тур
«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Сочи» (Сочи) — 3:1 (1:0)
Голы: Калистратов, 6 (1:0). Терентьев, 51 (1:1). Исик, 53 (2:1). Горелов, 60 (3:1).
Судья: Лапишко (Симферополь).
23 июля. Ростов-на-Дону. Стадион «Олимп-2».
«Урал» (Екатеринбург) — «Спартак» (Москва) — 2:1 (0:1)
Голы: Быковский, 15 (0:1). Куликов, 48 — с пенальти (1:1). Куликов, 54 (2:1).
Судья: Голов (Омск).
23 июля. Сысерть. Стадион «Бажовия».
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