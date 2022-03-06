Зарема Салихова поблагодарила болельщиков «Спартака» за поддержку на матче с «Динамо»

Супруга владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова в интервью «СЭ» поделилась впечатлениями от матча 20-го тура Тинькофф чемпионата России против «Динамо» (2:0).

— Ожидали ли вы такой уверенной игры команды против одного из лидеров?

— Я всегда верю в команду в каждой игре. Спасибо тем немногочисленным болельщикам, которые пришли поддержать. Их было слышно. Иногда они перекрикивали 19 000 болельщиков «Динамо».

— Сегодня член исполкома РФС Сергей Анохин сказал, что без легионеров наш футбол будет только лучше. Вы с ним согласны?

— Вызывает недоумение выжидательная позиция РФС. Вместо конкретных мер по поддержке футбола нам предлагают только глупые фразы про сачки, — сказала Салихова «СЭ».

6 марта «Спартак» одержал первую победу под руководством Паоло Ваноли в чемпионате России. Первую игру в РПЛ красно-белые с итальянцем провели 26 февраля и уступили на своем поле ЦСКА (0:2). Спартаковцы прервали серию из двух поражений в РПЛ.