Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:29

В Греции опубликовали фото формы ПАОКа с фамилией Чалова

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Греческий журналист Антонис Цакалаес в своих соцсетях поделился фото формы ПАОКа с фамилией российского форварда Федора Чалова и девятым игровым номером.

Ранее в пресс-службе черно-белых рассказали «СЭ», что футболист ЦСКА в среду, 31 июля, прилетит в Грецию для завершения перехода в греческий клуб.

Чалов является воспитанником ЦСКА. За основной состав красно-синих он выступает с 2017 года. За это время игрок провел 263 матча во всех турнирах, забил 89 голов и сделал 44 результативные передачи.

В минувшем сезоне ПАОК стал чемпионом Греции. Команда выиграла турнир в четвертый раз в истории.

Федор Чалов
Футбол
ФК ПАОК
ФК ЦСКА (Москва)
1
0
Читайте также
Медведев и Мирра Андреева проиграли в первом круге микста на Олимпиаде
Выступающий за Молдавию уроженец Москвы Османов занял третье место на Олимпиаде
Боец ВСУ рассказал об отправке на штурмы вернувшихся из плена военнослужащих
Что происходит в «Краснодаре»: умеет ли Галицкий признавать свои ошибки
Расставить проценты: доходы от вкладов свыше 180 тыс. подпадут под налог
СМИ сообщили о подготовке Европы к войне с РФ
Популярное видео
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Главный помощник Илича в «Пари НН» Капланович ушел из клуба

Бывший защитник «Ростова» Бут заявил, что политическая ситуация в мире не повлияла на его отношение к России
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
9
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
10
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
12
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
13
 Химки 2 0 1 1 2-4 1
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.08 15:00
Акрон – Динамо
 - : -
3.08 17:30
Зенит – Ростов
 - : -
3.08 20:00
Рубин – Химки
 - : -
4.08 15:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
4.08 18:00
Факел – Краснодар
 - : -
4.08 20:00
Динамо Мх – Пари НН
 - : -
4.08 20:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
5.08 20:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 3
Солтмурад Бакаев

Солтмурад Бакаев

Акрон

 2
Дмитрий Воробьев

Дмитрий Воробьев

Локомотив

 2
П
Бителло

Бителло

Динамо

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 4
Виктор Гимарайнс Артур

Виктор Гимарайнс Артур

Зенит

 2
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 1 1 0
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
Вся статистика

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости