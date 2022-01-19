Аджоев: «Состав «Арсенала» конкурентоспособен, но клуб ищет усиление»

Руководитель «Арсенала» Гурам Аджоев сообщил, что текущий состав команды является конкурентоспособным. По его словам, поиск кандидатов для реального усиления ведется.

«Мы довольны тем, как проходит первый сбор, — цитирует ТАСС Аджоева. — Команда работает в хороших условиях, есть все необходимое для тренировочного процесса и восстановления. Поле идеального качества находится рядом с отелем. Из того, что было запланировано на первые 10 дней, все выполнено».

«Вчера мы сыграли первый контрольный матч, соперником был венгерский клуб «Кишварда», сезон у них возобновляется 29 января, поэтому они уже завершают подготовку, — продолжил руководитель тульского клуба. — Встреча закончилась вничью со счетом 2:2, но надо понимать, что это игра на сборах. Результат здесь отходит на второй план — «Арсенал» сыграл двумя составами, все футболисты должны были получить игровую практику, и они ее получили, проведя на поле по одному тайму».

«Арсенал» с 10 января проводит сбор в Турции, где готовится ко второй части сезона-2021/22. Руководитель тульского клуба в настоящее время находится на сборе вместе с командой. «Арсенал» после 18 туров занимает 12-е место в турнирной таблице.