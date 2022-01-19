Аджоев: «Состав «Арсенала» конкурентоспособен, но клуб ищет усиление»
Руководитель «Арсенала» Гурам Аджоев сообщил, что текущий состав команды является конкурентоспособным. По его словам, поиск кандидатов для реального усиления ведется.
«Мы довольны тем, как проходит первый сбор, — цитирует ТАСС Аджоева. — Команда работает в хороших условиях, есть все необходимое для тренировочного процесса и восстановления. Поле идеального качества находится рядом с отелем. Из того, что было запланировано на первые 10 дней, все выполнено».
«Вчера мы сыграли первый контрольный матч, соперником был венгерский клуб «Кишварда», сезон у них возобновляется 29 января, поэтому они уже завершают подготовку, — продолжил руководитель тульского клуба. — Встреча закончилась вничью со счетом 2:2, но надо понимать, что это игра на сборах. Результат здесь отходит на второй план — «Арсенал» сыграл двумя составами, все футболисты должны были получить игровую практику, и они ее получили, проведя на поле по одному тайму».
«Арсенал» с 10 января проводит сбор в Турции, где готовится ко второй части сезона-2021/22. Руководитель тульского клуба в настоящее время находится на сборе вместе с командой. «Арсенал» после 18 туров занимает 12-е место в турнирной таблице.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|
12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|16:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7