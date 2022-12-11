Маньяков: «Вся история с ужесточением или отменой лимита выглядит проявлением неуместного радикализма»

Руководитель агентства FM Sports Agency Александр Маньяков высказался о возможном ужесточении лимита на легионеров в РПЛ.

«Никаких положительных моментов в ужесточении лимита не вижу. По одной простой причине: во многих клубах легионеры играют ключевую роль. Российский клубный футбол даже без еврокубков за счет высококлассных легионеров добавляет в зрелищности. Более того, скажу очевидное: качественные легионеры позволяют российским футболистам прибавлять в мастерстве. Если мы ужесточим лимит, либо запретим легионеров вовсе, то нанесем серьезный удар по зрелищности, потенциалу и конкурентности отечественного футбола.

Вся история с ужесточением или отменой лимита выглядит проявлением неуместного радикализма. При этом в сегодняшней ситуации в крайние реакционные формы пускаться точно не время. В кризисные меры всем важно быть эффективным: клубам приглашать квалифицированных исполнителей, регуляторам — создавать для этого условия", — цитирует Маньякова Metaratings.ru.

Ранее стало известно, что Министерство спорта РФ и Российский футбольный союз (РФС) обсуждают ужесточение лимита на легионеров в РПЛ ближайшем будущем.