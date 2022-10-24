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Корнаухов: «Раз ЦСКА не умеет не пропускать — надо забивать свое»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший защитник ЦСКА, ныне глава клубной академии Олег Корнаухов оценил последние матчи красно-синих.

— Ничего трагичного с ЦСКА не происходит, просто при таком преимуществе, при таком количестве создаваемых моментов их надо реализовывать. Раз не умеем не пропускать — надо забивать свое, возможностей-то очень много. А как только реализация будет процентов 50 хотя бы, все встанет на свои места. Это первое. Второе — надо потихоньку учиться доводить матчи до победы, не пропуская такие простые мячи.

— Но проблема реализации тянется с начала сезона, где же работа над ошибками?

— Это не может произойти по щелчку пальцев — раз, и все стало залетать. Тут важна психология и уровень мастерства, которое надо отрабатывать на тренировках. Плюс — нужно спокойствие в завершении атак. Уверен, на тренировках все получается, а в игре, под давлением, под ответственностью моменты не всегда получается завершать. Но я думаю, все к этому в итоге придет. Многие ребята в ЦСКА технически оснащены очень хорошо, но эта спешка при завершении атак иногда подводит. Очень показательны в этом плане стали матчи с «Динамо» и «Оренбургом». В последней игре в первом тайме реализуй хотя бы половину из того, что создаешь, игра была бы намного проще, без нервной концовки и потери очков.

— В Оренбурге армейцем не хватало на скамейке дисквалифицированного Федотова?

— Наверное, когда тренер на скамейке, импульс какой-то есть. Но не скажу, что это решающий фактор. ЦСКА не забивал свои голы и когда он был на скамейке, в этом матче было то же самое. Решающий фактор тут — хладнокровие исполнительского мастерства, — цитирует Корнаухова «РБ Спорт».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/oleg-kornauhov-problemu-realizatsii-momentov-tsska-ne-reshit-po-shhelchku-pal-tsev/
Олег Корнаухов
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2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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Локомотив – Динамо
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Оренбург – ЦСКА
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23.10 16:30
Спартак – Химки
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