Корнаухов: «Раз ЦСКА не умеет не пропускать — надо забивать свое»
Бывший защитник ЦСКА, ныне глава клубной академии Олег Корнаухов оценил последние матчи красно-синих.
— Ничего трагичного с ЦСКА не происходит, просто при таком преимуществе, при таком количестве создаваемых моментов их надо реализовывать. Раз не умеем не пропускать — надо забивать свое, возможностей-то очень много. А как только реализация будет процентов 50 хотя бы, все встанет на свои места. Это первое. Второе — надо потихоньку учиться доводить матчи до победы, не пропуская такие простые мячи.
— Но проблема реализации тянется с начала сезона, где же работа над ошибками?
— Это не может произойти по щелчку пальцев — раз, и все стало залетать. Тут важна психология и уровень мастерства, которое надо отрабатывать на тренировках. Плюс — нужно спокойствие в завершении атак. Уверен, на тренировках все получается, а в игре, под давлением, под ответственностью моменты не всегда получается завершать. Но я думаю, все к этому в итоге придет. Многие ребята в ЦСКА технически оснащены очень хорошо, но эта спешка при завершении атак иногда подводит. Очень показательны в этом плане стали матчи с «Динамо» и «Оренбургом». В последней игре в первом тайме реализуй хотя бы половину из того, что создаешь, игра была бы намного проще, без нервной концовки и потери очков.
— В Оренбурге армейцем не хватало на скамейке дисквалифицированного Федотова?
— Наверное, когда тренер на скамейке, импульс какой-то есть. Но не скажу, что это решающий фактор. ЦСКА не забивал свои голы и когда он был на скамейке, в этом матче было то же самое. Решающий фактор тут — хладнокровие исполнительского мастерства, — цитирует Корнаухова «РБ Спорт».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|3
|0
|36-5
|33
|
2
|Спартак
|14
|9
|2
|3
|36-16
|29
|
3
|ЦСКА
|14
|7
|5
|2
|28-15
|26
|
4
|Ростов
|14
|7
|5
|2
|25-20
|26
|
5
|Краснодар
|14
|7
|3
|4
|27-20
|24
|
6
|Ахмат
|14
|7
|2
|5
|22-21
|23
|
7
|Динамо
|14
|6
|5
|3
|24-17
|23
|
8
|Сочи
|13
|6
|2
|5
|22-22
|20
|
9
|Оренбург
|14
|6
|1
|7
|24-33
|19
|
10
|Урал
|14
|5
|1
|8
|15-24
|16
|
11
|Кр. Советов
|14
|3
|5
|6
|15-21
|14
|
12
|Н. Новгород
|14
|3
|4
|7
|17-25
|13
|
13
|Факел
|14
|1
|9
|4
|17-24
|12
|
14
|Локомотив
|14
|3
|3
|8
|17-29
|12
|
15
|Химки
|14
|2
|3
|9
|13-28
|9
|
16
|Торпедо
|14
|1
|3
|10
|7-25
|6
|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|0 : 2
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|1 : 1
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|1 : 3
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|2 : 2
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|5 : 0
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|1 : 0
|24.10
|17:30
|
Урал – Кр. Советов
|2 : 1
|24.10
|20:00
|
Зенит – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|10
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|13
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|14
|1
|2