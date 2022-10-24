«Урал» в большинстве победил «Крылья Советов»

«Урал» победил «Крылья Советов» в матче 14-го тура чемпионата России по футболу со счетом 2:1.

В первом тайме счет открыл нападающий «Урала» Алексей Каштанов. Он реализовал пенальти, который был назначен за игру рукой защитником Гленна Бейла в своей штрафной.

Главный арбитр встречи Кирилл Левников принял решение удалить футболиста «Крыльев» после подсказки ВАР.

Во втором тайме преимущество хозяев увеличил полузащитник Юрий Газинский.

В составе самарцев позже отличился полузащитник Максим Глушенков, но «Урал» отстоял победный счет.

Команда Виктора Гончаренко набрала 16 очков и поднялась на 10 место, обойдя «Крылья», который опустились на 11-ю строчку (14 очков).

В следующем туре «Урал» 30 октября на выезде сыграет против «Сочи», «Крылья Советов» в этот же день на своем поле примут «Нижний Новгород».