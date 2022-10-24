«Урал» — «Крылья Советов»: видеообзор матча 14-го тура РПЛ

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«Урал» обыграл «Крылья Советов» в матче 14-го тура чемпионата России со счетом 2:1.

В составе хозяев голами отметились Алексей Каштанов и Юрий Газинский. Гол «Крыльев» на счету Максима Глушенкова.

Гости играли в меньшинстве с 24-й минуты после удаления Гленна Бейла.

«Урал» набрал 16 очков и поднялся на 10-е место в турнирной таблице РПЛ, обойдя «Крылья Советов» (14 очков).