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Филимонов подвел итоги сезона для «Спартака»

Сергей Федоров
Корреспондент
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Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов рассказал о своих впечатлениях от мероприятии в честь 100-летия московского клуба, а также подвел итоги сезона для красно-белых.

— Ваши впечатления от мероприятия?

— С одной стороны, это здорово. Но мы, ветераны, не почувствовали этого. Когда нас позвали на стадион, было все скомканно и спонтанно. Хотелось бы, чтобы все было организовано более масштабно. Здесь организовали все прикольно. Хотелось бы, конечно, какое-нибудь шоу.

— Победа в БЕТСИТИ Кубке России перевесила неудачи в Российской премьер-лиге (РПЛ)?

— Конечно, это событие. Но в любом случае Кубок — второстепенный турнир. Чемпионат — первый по значимости. Он конкурентнее. Тут надо выиграть тридцать матчей, а в Кубке — семь.

— Может ли «Спартак» бороться за чемпионство?

— Им надо подняться на десять строчек выше. Если бы мы закончили вторые или третьи, чемпионство было бы ближе, а когда десятое, это сложнее.

— Что нужно сделать по комплектованию, чтобы бороться за чемпионство?

— Ответ не лежит на поверхности. Сделать надо много. Вопрос не в составе, а в идеологии и концепции игры, в воспитании молодых футболистов.

— Кто должен быть первым номером в «Спартаке»?

— Мне импонирует Селихов. Он, к сожалению, подвержен травмам. По мне, Селихов выглядит лучше. Он чуть качественнее, чем Максименко.

В прошедшем сезоне «Спартак» занял десятое место в РПЛ и выиграл БЕТСИТИ Кубок России, победив в финале «Динамо» (2:1).

Александр Филимонов
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
3
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2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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