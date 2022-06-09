Филимонов подвел итоги сезона для «Спартака»

Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов рассказал о своих впечатлениях от мероприятии в честь 100-летия московского клуба, а также подвел итоги сезона для красно-белых.

— Ваши впечатления от мероприятия?

— С одной стороны, это здорово. Но мы, ветераны, не почувствовали этого. Когда нас позвали на стадион, было все скомканно и спонтанно. Хотелось бы, чтобы все было организовано более масштабно. Здесь организовали все прикольно. Хотелось бы, конечно, какое-нибудь шоу.

— Победа в БЕТСИТИ Кубке России перевесила неудачи в Российской премьер-лиге (РПЛ)?

— Конечно, это событие. Но в любом случае Кубок — второстепенный турнир. Чемпионат — первый по значимости. Он конкурентнее. Тут надо выиграть тридцать матчей, а в Кубке — семь.

— Может ли «Спартак» бороться за чемпионство?

— Им надо подняться на десять строчек выше. Если бы мы закончили вторые или третьи, чемпионство было бы ближе, а когда десятое, это сложнее.

— Что нужно сделать по комплектованию, чтобы бороться за чемпионство?

— Ответ не лежит на поверхности. Сделать надо много. Вопрос не в составе, а в идеологии и концепции игры, в воспитании молодых футболистов.

— Кто должен быть первым номером в «Спартаке»?

— Мне импонирует Селихов. Он, к сожалению, подвержен травмам. По мне, Селихов выглядит лучше. Он чуть качественнее, чем Максименко.

В прошедшем сезоне «Спартак» занял десятое место в РПЛ и выиграл БЕТСИТИ Кубок России, победив в финале «Динамо» (2:1).