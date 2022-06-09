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ЦСКА объявил о переходе Аванесяна в «Балтику» на правах аренды до конца сезона-2022/23

Карен Саркисян
Корреспондент
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ЦСКА объявил о переходе полузащитника Тиграна Аванесяна в «Балтику» на правах аренды до конца сезона-2022/23.

Как сообщает пресс-служба московского клуба, соглашение предусматривает опцию выкупа трансфера 20-летнего россиянина.

https://t.me/pfccskamoscow/7271

Прошедший сезон полузащитник провел в «Текстильщике» и забил один мяч в 22 матчах.

Контракт Аванесяна с ЦСКА действует до 30 июня 2026 года.

Источник: https://t.me/pfccskamoscow/7271
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