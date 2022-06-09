Филимонов поделился мнением по поводу работы Ваноли в «Спартаке»

Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов на мероприятии в честь 100-летия московского клуба рассказал, что думает о главном тренере команды Паоло Ваноли.

«Ваноли взял трофей, но были и другие игры, которые проиграны. Я понимаю, если бы он пришел в клуб и постепенно двигался вперед. А у него по сути был регресс после первой части чемпионата. Не знаю, пока не вижу какое-то внутреннее понимание футболистов — как он тренирует, настраивает и готовит, чтобы бороться за чемпионство», — заявил Филимонов.

Он также поделился мнением по поводу трансфера голкипера Ильи Свинова из «Спартака» в «Факел». О трансфере стало известно два дня назад.

«Трансфер Свинова в «Спартак», честно говоря, странное приобретение. С другой стороны, мало футболистов не бывает. Если у нас есть Селихов и Максименко, а под ним ребят нет, то можно взять третьего вратаря, чтобы в случае чего мог подменить первых двух. Может быть, из таких соображений его приобрели», — добавил он.

Ваноли возглавил красно-белых в декабре 2021 года. По итогам сезона-2021/22 команда заняла 10-е место в турнирной таблице. «Спартак» 9 июля сыграет с «Зенитом» за Суперкубок России.