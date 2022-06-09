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Филимонов поделился мнением по поводу работы Ваноли в «Спартаке»

Сергей Федоров
Корреспондент
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Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов на мероприятии в честь 100-летия московского клуба рассказал, что думает о главном тренере команды Паоло Ваноли.

«Ваноли взял трофей, но были и другие игры, которые проиграны. Я понимаю, если бы он пришел в клуб и постепенно двигался вперед. А у него по сути был регресс после первой части чемпионата. Не знаю, пока не вижу какое-то внутреннее понимание футболистов — как он тренирует, настраивает и готовит, чтобы бороться за чемпионство», — заявил Филимонов.

Он также поделился мнением по поводу трансфера голкипера Ильи Свинова из «Спартака» в «Факел». О трансфере стало известно два дня назад.

«Трансфер Свинова в «Спартак», честно говоря, странное приобретение. С другой стороны, мало футболистов не бывает. Если у нас есть Селихов и Максименко, а под ним ребят нет, то можно взять третьего вратаря, чтобы в случае чего мог подменить первых двух. Может быть, из таких соображений его приобрели», — добавил он.

Ваноли возглавил красно-белых в декабре 2021 года. По итогам сезона-2021/22 команда заняла 10-е место в турнирной таблице. «Спартак» 9 июля сыграет с «Зенитом» за Суперкубок России.

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 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
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