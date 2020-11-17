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Бывший вратарь «Ростова» Радич — о Николиче: «Локомотив» — не самый сильный клуб в его карьере. Он пойдет дальше"

14:42
Марко Николич. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Марко Николич. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший вратарь «Алании» и «Ростова» Деян Радич поделился мнением о главном тренере «Локомотива» Марко Николиче, с которым он в юности вместе выступал за белградский «Рад».

Николич возглавил «Локомотив» в мае 2020 года.

— Знаю его с двенадцати лет, и он всегда был серьезным парнем. И, кстати, всегда — бритоголовым, — цитирует Радича «Матч ТВ». — Мы с Марко до сих пор дружим. Иногда играем вместе за ветеранов «Рада». Я бы очень хотел, чтобы у него получилось в «Локомотиве». Знаю, как его там встретили. После Семина было очень сложно, но у Марко в характере есть такая черта — чем ему труднее, тем он сильнее. Думаю, он справится.

— Что может ему помешать?

— Русский менталитет немного похож на сербский. Игроки по-разному мотивируют себя на матчи еврокубков и чемпионата. После Лиги чемпионов думают — ну, «Уфу"-то мы легко обыграем. И начинаются проблемы. Марко сейчас пытается решить этот вопрос.

— Почему думаете, что у него получится?

— К 40 годам он много добился как тренер в Сербии и Венгрии. Все потому, что он сильная личность с правильным характером. Это уже проявилось в матчах «Локомотива» с «Баварией» и «Атлетико». Если ему дадут время, он не только добьется результата, но разовьет молодых игроков. Думаю, «Локомотив» — еще не самый сильный клуб в его тренерской карьере. Марко пойдет дальше.

Дополнительная информация:

https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1271410_Dejan_Radich_U_Nikolicha_v_kharaktere_jest_takaja_cherta__chem_jemu_trudneje_tem_on_silneje

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