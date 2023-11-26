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Сегодня, 16:05

Нарубин: «Переход в «Зенит» не может Сафонову стать сильнее»

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Бывший вратарь «Динамо» Сергей Нарубин высказал мнение на тему перехода голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в «Зенит».

«Переход в «Зенит», если мы говорим о спортивной составляющей, никаким образом не поможет Матвею стать сильнее. В «Зените» даже Юра Лодыгин может стать чемпионом. А вот матчи Акинфеева и Диканя в еврокубках у меня до сих пор в памяти», — цитирует Нарубина «РБ Спорт».

Сафонов является воспитанником «Краснодара» и всю карьеру провел в составе «южной» команды. Действующее соглашение вратаря с клубом действует до конца июня 2026 года. Портал Transfermakt оценивает стоимость россиянина в 16 миллионов евро.

Источник: РБ Спорт
Матвей Сафонов
Футбол
ФК Зенит
ФК Краснодар
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
12
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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30 тур
25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 3 : 3
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 3 : 0
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 2 : 3
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 0 : 2
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 1 : 1
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 3 : 1
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 7
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Александр Соболев

Спартак

 5
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Максим Глушенков

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 5
И К Ж
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Пари Нижний Новгород

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