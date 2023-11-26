«Краснодар» на выезде проиграл «Уралу»

«Краснодар» в Екатеринбурге проиграл «Уралу» в матче 16-го тура РПЛ — 1:3.

Счет в матче на 21-й минуте открыл Джон Кордоба, а на 30-й Эмерсон сравнял. Во втором тайме у хозяев поля забили Андрей Егорычев (60-я) и Алексей Каштанов (86-я).

«Краснодар» после 16 туров занимает второе место в турнирной таблице с 32-я очками. «Урал» располагается на 11-й строчке (19 очков).

Следующий матч «быки» проведут против «Оренбурга» 3 декабря, а екатеринбуржцы 2 декабря сыграют с «Пари НН».