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Ломбертс рассказал, по чему в России скучает больше всего

Руслан Минаев
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Бывший защитник «Зенита» Николас Ломбертс рассказал, по чему в России он скучает больше всего.

— Чего тебе не хватает из России?

— Чувства, что тебе позволено больше...

— Поясни.

— Здесь если я превышаю скорость, меня сразу оштрафуют, отнимут права. А в России в те годы, я чувствовал: окей, я плачу и все хорошо. Но не только это, — цитирует Ломбертса Sport24.

— А что еще?

— В Петербурге... столько хороших ресторанов. Вся моя жизнь была там. Все было рядом. Все меня благодарили за то, что я сделал для клуба. Но это была моя работа. Меня там очень уважают. И я очень скучаю. Я бы мог жить там до конца моих дней. Но для моей жены это сложно. Ее семья здесь, моя семья здесь. Мои дети здесь ходят в школу. Но однажды... я надеюсь вернуться на более долгий период. Посмотрим.

Бельгиец выступал за «Зенит» с 2007 по 2017 год. Вместе с командой он четырежды стал чемпионом России, дважды выиграл Кубок России и четыре раза — Суперкубок страны. Также он выиграл Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА в составе сине-бело-голубых.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-12-28-lomberts-chego-ne-khvatayet-iz-rossii-chuvstva-chto-tebe-pozvoleno-bolshe-yaby-mog-zhit-v-peterburge-do-kontsa-dney
Николас Ломбертс
ФК Зенит
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И В Н П +/- О
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
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Торпедо М

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