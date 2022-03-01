Экс-генеральный директор «Москвы» и «Ростова», бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус в интервью «СЭ» высказал мнение о колумбийском форварде «Сочи» Матео Кассьерре.

— Что заставляет вас верить в «Сочи»?

— Команда симпатичная, с поставленной игрой и ярким форвардом, которого зимой хотело приобрести киевское «Динамо».

— Вы о Кассьерре?

— Ну да. Интерес к нему был серьезный, но руководители «Сочи» запросили то ли восемь миллионов евро, то ли десять.

— Объективная цена Кассьерры, на ваш взгляд?

— Миллионов восемь, не меньше. 24 года, великолепные данные. За 12 матчей в РПЛ забил 8 мячей! По моей информации, киевское «Динамо» вопрос о трансфере нападающего отложило до лета. Правда, жизнь идет по более сложному сценарию, и как все будет дальше — уже не знаю. Чемпионат Украины приостановлен и неизвестно, когда возобновится...

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