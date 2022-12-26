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Стрепетов: «Бердыев — фундаментальная фигура для «Сочи»

Мария Гусева
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Бывший игрок и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов прокомментировал назначение Курбана Бердыева на пост главного тренера «Сочи».

«Очень приятно, что Курбан Бекиевич возвращается в нашу лигу, — цитирует «РБ Спорт «Стрепетова. — Это мощная личность, один из могикан. У него свой футбол. Повысится конкуренция в лиге однозначно. Я с воодушевлением жду его работы. Президент «Сочи» Борис Ротенберг сказал: опыт Бердыева будет востребован не только в главной команде, он займется академией, «молодежкой», всем футбольным хозяйством. То есть, это фундаментальная фигура для «Сочи». Интересно, какая сейчас трансферная политика будет у клуба. По трансферам сразу можно будет понять, в какой футбол будет играть команда. Еще, конечно, интересно, кто войдет в тренерский штаб «Сочи».

Бердыев приводил казанский «Рубин» дважды к чемпионству в Российской премьер-лиге (РПЛ). Также клубу из Татарстана под его руководством удалось выиграть Кубок России и дважды Суперкубок страны.

После 17 туров РПЛ «Сочи», набрав 25 очков, занимает 9-е место в турнирной таблице.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
Курбан Бердыев
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