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Сегодня, 15:00

В «Торпедо» заявили, что довольны работой Талалаева в клубе

Артем Бухаев
Корреспондент
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Андрей Талалаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Член совета директоров «Торпедо» Анатолий Ходоровский в разговоре с «СЭ» оценил работу главного тренера команды Андрея Талалаева.

«Главный тренер и президент публично обозначили, на какие позиции команде требуется усиление. Прежде всего, необходим нападающий. Сейчас в клубе идет совместная конструктивная, прозрачная, с понятными для всех участвующих в ней принципами работа, в которой главный тренер принимает активное участие. В том числе и в трансферной части. Мы довольны работой Андрея Талалаева», — сказал Ходоровский «СЭ».

13 октября «Торпедо» объявило о подписании контракта с Талалаевым.

«Торпедо» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ после 17 туров сезона-2022/23.

Андрей Талалаев
Футбол
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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