Гладилин: «Хорошо, что Зарема переживает за «Спартак», но ее эмоции не должны преобладать над разумом»
Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин выразил мнение по поводу игры команды в матче с «Зенитом» (1:1) в 29-м туре Тинькофф РПЛ.
«Зенит» был не сильно мотивирован. Я бы не сказал, что «Спартак» переиграл петербуржцев. Получилась равная игра и результат закономерен. «Спартак» больше хотел победить. Да, красно-белые провалили чемпионат, но остался кубок", — приводит слова Гладилина «РБ Спорт».
Также экс-тренер красно-белых считает, что пенальти в ворота «Спартака» был назначен верно.
Гладилин высказался и о супруге владельца «Спартака» Леонида Федуна Зареме Салиховой.
«Раз ей позволяет так делать президент клуба, значит ей можно говорить. Она высказывает свое мнение. Зарема молодая женщина, которая недавно начала свою футбольную деятельность. Как и все женщины, она очень эмоциональна. Хорошо, что Зарема переживает за «Спартак», но эмоции не должны преобладать над разумом. Она должна научиться спокойнее относиться к делам «Спартака», — отметил он.
«Спартак» с 38 очками занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. В последнем туре красно-белые сыграют с «Химками».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|29
|19
|8
|2
|66-27
|65
|
2
|Динамо
|29
|16
|5
|8
|52-36
|53
|
3
|Сочи
|29
|16
|5
|8
|49-29
|53
|
4
|Краснодар
|29
|14
|7
|8
|41-29
|49
|
5
|ЦСКА
|29
|14
|5
|10
|38-29
|47
|
6
|Локомотив
|29
|12
|9
|8
|42-39
|45
|
7
|Ахмат
|29
|13
|2
|14
|35-37
|41
|
8
|Кр. Советов
|29
|12
|5
|12
|39-35
|41
|
9
|Ростов
|29
|10
|8
|11
|47-47
|38
|
10
|Спартак
|29
|10
|8
|11
|36-39
|38
|
11
|Н. Новгород
|29
|7
|9
|13
|25-39
|30
|
12
|Урал
|29
|7
|9
|13
|25-34
|30
|
13
|Химки
|29
|6
|11
|12
|32-46
|29
|
14
|Рубин
|29
|8
|5
|16
|33-54
|29
|
15
|Уфа
|29
|5
|12
|12
|27-39
|27
|
16
|Арсенал
|29
|5
|8
|16
|29-57
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|- : -
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|- : -
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|
|
Федор Смолов
Динамо
|12
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0