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Гладилин: «Хорошо, что Зарема переживает за «Спартак», но ее эмоции не должны преобладать над разумом»

Гладилин выразил мнение по поводу игры «Спартака» в матче с «Зенитом»
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин выразил мнение по поводу игры команды в матче с «Зенитом» (1:1) в 29-м туре Тинькофф РПЛ.

«Зенит» был не сильно мотивирован. Я бы не сказал, что «Спартак» переиграл петербуржцев. Получилась равная игра и результат закономерен. «Спартак» больше хотел победить. Да, красно-белые провалили чемпионат, но остался кубок", — приводит слова Гладилина «РБ Спорт».

Также экс-тренер красно-белых считает, что пенальти в ворота «Спартака» был назначен верно.

Гладилин высказался и о супруге владельца «Спартака» Леонида Федуна Зареме Салиховой.

«Раз ей позволяет так делать президент клуба, значит ей можно говорить. Она высказывает свое мнение. Зарема молодая женщина, которая недавно начала свою футбольную деятельность. Как и все женщины, она очень эмоциональна. Хорошо, что Зарема переживает за «Спартак», но эмоции не должны преобладать над разумом. Она должна научиться спокойнее относиться к делам «Спартака», — отметил он.

«Спартак» с 38 очками занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. В последнем туре красно-белые сыграют с «Химками».

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Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-gladilin-horosho-chto-zarema-perezhivaet-za-spartak-no-ee-e-motsii-ne-dolzhny-preobladat-nad-razumom/
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3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
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 Урал 29 7 9 13 25-34 30
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 Химки 29 6 11 12 32-46 29
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 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
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