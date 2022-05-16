Шишкин назвал странным эпизод с пенальти в ворота «Спартака» в конце матча с «Зенитом»

Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин поделился мнением о назначенном пенальти в ворота красно-белых в конце матча 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (1:1).

«Эпизод с пенальти странный... Не могу понять, как трактуется момент — буквально сразу же Малком забил, но гол отменили. Почему? Не совсем понимаю правил, может быть, что-то изменилось в трактовках арбитров. Но раньше такие голы всегда засчитывались, даже если был фол, то давали доиграть момент, игра продолжалась.

Например, такое часто бывает, если нарушение в центре поля, но атака перспективная, то судья не свистит фол. А в моменте с нарушением и голом Малкома судья дал небольшой шанс «Спартаку», потому что одиннадцатиметровый еще надо реализовать... И красно-белые могли бы выиграть в этом матче», — приводит «РБ Спорт» слова Шишкина.

После матча Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна раскритиковала работу бригады арбитров во главе с Павлом Кукуяном.

В последнем, 30-м туре РПЛ «Спартак» сыграет против «Химок». Красно-белые занимают 10-е место в турнирной таблице с 38 очками в 29 играх.