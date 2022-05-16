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Шишкин назвал странным эпизод с пенальти в ворота «Спартака» в конце матча с «Зенитом»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин поделился мнением о назначенном пенальти в ворота красно-белых в конце матча 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (1:1).

«Эпизод с пенальти странный... Не могу понять, как трактуется момент — буквально сразу же Малком забил, но гол отменили. Почему? Не совсем понимаю правил, может быть, что-то изменилось в трактовках арбитров. Но раньше такие голы всегда засчитывались, даже если был фол, то давали доиграть момент, игра продолжалась.
Например, такое часто бывает, если нарушение в центре поля, но атака перспективная, то судья не свистит фол. А в моменте с нарушением и голом Малкома судья дал небольшой шанс «Спартаку», потому что одиннадцатиметровый еще надо реализовать... И красно-белые могли бы выиграть в этом матче», — приводит «РБ Спорт» слова Шишкина.

После матча Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна раскритиковала работу бригады арбитров во главе с Павлом Кукуяном.

В последнем, 30-м туре РПЛ «Спартак» сыграет против «Химок». Красно-белые занимают 10-е место в турнирной таблице с 38 очками в 29 играх.

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Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/roman-shishkin-sud-ya-dal-nebol-shoj-shans-spartaku-potomu-chto-penal-ti-nado-by-lo-eshhe-realizovat/
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3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
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 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
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 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
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 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
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 Урал 29 7 9 13 25-34 30
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 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
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