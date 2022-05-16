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Сегодня, 16:53

Колосков оценил перспективы «Динамо» стать серебряным призером РПЛ

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Вячеслав Колосков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» оценил перспективы «Динамо» завоевать серебряные медали чемпионата России.

«Нет никаких сомнений, что «Динамо» будет бороться. «Сочи» тоже не хочет уступать. Принципиальная игра. «Динамо» вернулся на свой уровень, который они показывали еще осенью. Мотивировать дополнительно никого не надо. Серебро — это очень важно для молодой команды «Динамо». Любое призовое место очень престижно. С интересом жду финал», — сказал Колосков «СЭ».

Матч 30-го тура Тинькофф РПЛ «Динамо» — «Сочи» состоится 21 мая на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Начало — в 17.00 по московскому времени.

«Динамо» набрало 53 очка и занимает второе место в турнирной таблице. «Сочи» также с 53 баллами располагается на третьей позиции, уступая москвичам по дополнительным показателям.

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Сочи
Вячеслав Колосков
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 - : -
21.05 17:00
Химки – Спартак
 - : -
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
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Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

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Динамо

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П
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Крылья Советов

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Зенит

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Краснодар

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