Колосков оценил перспективы «Динамо» стать серебряным призером РПЛ

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» оценил перспективы «Динамо» завоевать серебряные медали чемпионата России.

«Нет никаких сомнений, что «Динамо» будет бороться. «Сочи» тоже не хочет уступать. Принципиальная игра. «Динамо» вернулся на свой уровень, который они показывали еще осенью. Мотивировать дополнительно никого не надо. Серебро — это очень важно для молодой команды «Динамо». Любое призовое место очень престижно. С интересом жду финал», — сказал Колосков «СЭ».

Матч 30-го тура Тинькофф РПЛ «Динамо» — «Сочи» состоится 21 мая на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Начало — в 17.00 по московскому времени.

«Динамо» набрало 53 очка и занимает второе место в турнирной таблице. «Сочи» также с 53 баллами располагается на третьей позиции, уступая москвичам по дополнительным показателям.