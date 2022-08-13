Новичок «Динамо» Карцев: «Впечатления от стадиона? У меня просто нет слов! Высочайший уровень!»

Новичок «Динамо» Эден Карцев в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился первыми впечатлениями от московского клуба.

«Думаю, что в матче с «Краснодаром» все будет хорошо. В первом тайме мы играли немного назад, надо больше идти вперед. Думаю, мы выиграем этот матч.

Впечатления от стадиона? У меня просто нет слов! Высочайший уровень!" — сказал Карцев «СЭ».

12 августа московский клуб объявил о переходе 22-летнего игрока сборной Израиля на правах аренды до конца сезона-2022/23 с эксклюзивной опцией выкупа.