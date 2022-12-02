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Бывший тренер «Сочи» Гаранин о Нобоа: «Крис — лучший футболист РПЛ. Он может играть с закрытыми глазами»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший тренер «Сочи» Вадим Гаранин поделился впечатлениями от работы с полузащитником и капитаном команды Кристианом Нобоа.

«Перед сезоном Нобоа приехал чуть позже остальных, мы увидели, что Крису нужно какое-то время, чтобы набрать кондиции. Безусловно, футболистам свойственно что-то искать не в себе, а в других. Для Криса был шок, что мы его сразу не ставили в состав. Ему казалось, что он в том состоянии мог принести пользу команде. Но после игры со «Спартаком», когда Нобоа вернулся в состав, мы увидели того самого Криса. Для меня он — лучший футболист в нашем чемпионате. Да, сравнивать его с зенитовскими бразильцами тяжело, они просто за счет молодости, скорости могут быть сильнее, но Нобоа может играть в футбол с закрытыми глазами. Смешно слышать, что и я, и он — конфликтные люди. Это не так. Крис внутри команды своими улыбками, шутками наводит атмосферу. Для меня хорошее качество — когда человек может смеяться над своими ошибками. Если Крис на тренировке споткнется случайно, то он смеется, шутит над этой ситуацией, и это превращается в положительный импульс для команды. Нобоа вернулся, когда нужно, и показал всем, что он — очень важный футболист для «Сочи». Он любит эту команду. Вся информация, связанная с его возможным уходом, была связана только с тем, что пришел какой-то там Гаранин и посадил лучшего игрока прошлого сезона на лавку. Не более того. Хотел ли он перейти в ЦСКА? Даже если он и хотел, мы с руководством сказали ему: «Крис — солнце, море, играй!», — сказал Гаранин в интервью телеканалу «Россия 24».

В сезоне-2022/23 37-летний Нобоа забил 10 голов и сделал 1 результативную передачу в 16 матчах за «Сочи».

Футбол
ФК Сочи
Вадим Гаранин
0
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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