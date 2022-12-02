Бывший тренер «Сочи» Гаранин о Нобоа: «Крис — лучший футболист РПЛ. Он может играть с закрытыми глазами»
Бывший тренер «Сочи» Вадим Гаранин поделился впечатлениями от работы с полузащитником и капитаном команды Кристианом Нобоа.
«Перед сезоном Нобоа приехал чуть позже остальных, мы увидели, что Крису нужно какое-то время, чтобы набрать кондиции. Безусловно, футболистам свойственно что-то искать не в себе, а в других. Для Криса был шок, что мы его сразу не ставили в состав. Ему казалось, что он в том состоянии мог принести пользу команде. Но после игры со «Спартаком», когда Нобоа вернулся в состав, мы увидели того самого Криса. Для меня он — лучший футболист в нашем чемпионате. Да, сравнивать его с зенитовскими бразильцами тяжело, они просто за счет молодости, скорости могут быть сильнее, но Нобоа может играть в футбол с закрытыми глазами. Смешно слышать, что и я, и он — конфликтные люди. Это не так. Крис внутри команды своими улыбками, шутками наводит атмосферу. Для меня хорошее качество — когда человек может смеяться над своими ошибками. Если Крис на тренировке споткнется случайно, то он смеется, шутит над этой ситуацией, и это превращается в положительный импульс для команды. Нобоа вернулся, когда нужно, и показал всем, что он — очень важный футболист для «Сочи». Он любит эту команду. Вся информация, связанная с его возможным уходом, была связана только с тем, что пришел какой-то там Гаранин и посадил лучшего игрока прошлого сезона на лавку. Не более того. Хотел ли он перейти в ЦСКА? Даже если он и хотел, мы с руководством сказали ему: «Крис — солнце, море, играй!», — сказал Гаранин в интервью телеканалу «Россия 24».
В сезоне-2022/23 37-летний Нобоа забил 10 голов и сделал 1 результативную передачу в 16 матчах за «Сочи».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2