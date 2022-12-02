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Сегодня, 01:25

Бывший тренер «Сочи» Гаранин объяснил, почему команда неудачно провела осеннюю часть сезона

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший тренер «Сочи» Вадим Гаранин объяснил, почему команда под его руководством неудачно провела осеннюю часть сезона.

«Команда должна быть выше. И по уровню футболистов, и по притязаниям, и по моим оценкам. Да, ведущие футболисты у нас получали травмы, как будто что-то навалилось на нас. Выпадали важные игроки, это проблема. Будь все в хорошем состоянии — уверен, что «Сочи» мог и может претендовать на места гораздо выше.
Второе место в прошлом сезоне — это пик, который команда уже прошла? Конечно, потеря Родригао и Кассьерры не прошла безболезненно, но, поверьте, в «Сочи» хорошие футболисты, а Крис Нобоа — это просто топ. Я очень рад, что у меня появилась возможность поработать с этим игроком, пусть и не так много, как хотелось. «Сочи» должен быть и будет выше», — сказал Гаранин в интервью телеканалу «Россия 24».

«Сочи» занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ с 25 очками после 17 туров сезона-2022/23.

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И В Н П +/- О
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
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Ростов – Локомотив
 - : -
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Краснодар – Торпедо
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3.03 00:00
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 - : -
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Квинси Промес

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Филипе Силва Малком

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П
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