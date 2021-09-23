Бывший тренер «Краснодара» выступил за возвращение Черчесова в «Спартак»
17:25
Бывший тренер «Амкара» и «Краснодара» Славолюб Муслин в разговоре с «СЭ» выразил мнение, что Станислав Черчесов должен вернуться в «Спартак».
«У него были хорошие результаты в сборной. Почему бы ему не возглавить «Спартак»! Я за то, что бы он вернулся в клуб», — сказал Муслин «СЭ».
С 8 июля 2021-го 58-летний Черчесов находится без работы. Специалист покинул пост главного тренера сборной России после провального выступления на чемпионате Европы-2020.
Черчесов тренировал «Спартак» с 2007-го по 2008-й.
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