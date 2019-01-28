Бывший тренер "Барселоны" вошел в штаб "Рубина"

Два испанских специалиста вошли в тренерский штаб "Рубина"​, сообщает официальный сайт клуба. Команду пополнили тренер-реабилитолог Виктор Гомес Медель и физиотерапевт Даниэль Саес Ирурре.

Медель родился 11 апреля 1981 года. С 2005 по 2007 годработал с командами второго и третьего дивизионов Испании в клубах "Барселона" и "Туделано". В 2008 году получил тренерскую лицензию PRO. В 2007-2011 году работал в академии Alfaro в Испании, в 2010-м получил практику в дубле московского "Спартака". В 2011-2015 трудился в академии клуба Аль Джаиш (Катар). С 2015 по 2018 год – персональный тренер.

Даниэль Саес Ирурре родился 5 мая 1983 года. В 2004-2006 году. работал в молодежной команде "Кастельон", в 2006-2010 – в молодежке "Вильярреала", в 2011-2012 – в БАТЭ (Беларусь), в 2013-2018 – в "Валенсии".