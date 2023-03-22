Бывший топ-менеджер «Спартака» рассказал, что Салихова была сильно вовлечена в операционную деятельность клуба

Бывший коммерческий директор «Спартака» Александр Атаманенко рассказал, как много общался с Леонидом Федуном, когда он был владельцем московского клуба.

«Он достаточно интенсивно участвовал в жизни и управлении клуба. Не только через совет директоров. Встречи с ним были достаточно частыми. Наверное, чуть реже, чем с собственником «Шахтера», но все равно они были регулярными. Федун также был глубоко погружен в деятельность клуба по разным направлениям», — приводит Sport24 слова Атаманенко.

Также он ответил на вопрос о том, насколько в дела «Спартака» была вовлечена супруга Федуна Зарема Салихова.

«Я с ней активно начал взаимодействовать по работе в мой второй приход в «Спартак» в 2020-м году. Это было одно из существенных изменений в системе управления клубом. Она была сильно вовлечена в операционную деятельность. В мой первый контрактный период в клубе я с ней практически не пересекался. Насколько я понимаю, в тот период времени она не участвовала в управлении клубом, кроме благотворительного фонда», — добавил специалист.

Атаманенко занимал должность коммерческого директора «Спартака» с 2014 по 2019 год и с 2020 по 2021-й. До этого он 6 лет работал на посту генерального директора домашнего стадиона «Шахтера».