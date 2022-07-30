«Факел» — «Динамо»: Захарян был удален с поля в концовке встречи

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян был удален с поля в концовке встречи 3-го тура РПЛ против «Факела».

В одном из эпизодов он не согласился с решением арбитра, после чего начал кричать на судью и махнул рукой в его строну. Главный арбитр встречи Сергей Иванов показал футболисту желтую карточку, которая стала для игрока второй в этом матче.

В следующем туре «Динамо» в гостях сыграет против «Крыльев Советов».