Полузащитник «Факела» Акбашев о ничьей с «Динамо»: «Могли бы и выиграть, для этого были моменты»

Полузащитник «Факела» Роман Акбашев прокомментировал ничью с «Динамо» (3:3) в матче 3-го тура РПЛ.

«Эмоции, конечно же, положительные. Думаю, могли бы где-то сыграть немного получше, поувереннее. Может, даже выиграть, для этого были моменты. Что в первом тайме у меня был момент, что во втором у нас были шансы. Не припомню, чтобы у «Динамо» было больше моментов во втором тайме.

Осадок от игры немножко есть. Если говорить о поддержке — спасибо большое нашим болельщикам, они гонят нас вперед. Атмосфера на стадионе великолепная», — сказал в эфире канала «Матч Премьер» Акбашев.

«Факел» с 2 очками в 3 матчах занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России.

В 4-м туре РПЛ воронежская команда сыграет на выезде против ЦСКА. Матч состоится 6 августа, начало — в 17.30 (мск).