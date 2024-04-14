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Сегодня, 19:00

Шикунов: «Положительное в работе Абаскаля? Ничего! Бронза? А что она дает?»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов считает, что Гильермо Абаскаль не добился ничего позитивного с красно-белыми за все время работы с командой.

— Не думаете, что Абаскаль может посетовать на неожиданную потерю ведущего игрока — Промеса — перед весенней частью чемпионата?

— Ну при чем тут это? Да, Промес — важный для «Спартака» игрок. Но разве команда с голландцем в составе феерила по осени? Точно так же спотыкалась... Постоянные провалы! Матч туда, матч сюда... Качели! Стабильности с Абаскалем не было никакой. А большой клуб отличает именно это!

— Что-то положительное было в игре и результатах «Спартака» при Абаскале?

— Ничего!

— А бронза прошлого сезона?

— Слушайте, третье место — не показатель для «Спартака». Раньше бы это вообще расценили как провал. Ну что такое бронзовые медали? Не забывайте, что второе и третье места в нынешних реалиях ничего не дают. Еврокубков у нас нет. Есть трофей — это я понимаю. А все остальное... Второсортно.

— При Абаскале одержана крупная победа над «Зенитом» в Кубке в прошлом сезоне (3:0).

— Ну... Бывает раз в год. Что теперь, болельщикам всю жизнь вспоминать ту игру? Что это такое? Год праздновать победу над питерцами? Несерьезно...

Абаскаль возглавлял «Спартак» с июня 2022 года. Руководство клуба объявило об отставке испанца в воскресенье, 14 апреля.

В сезоне-2022/23 красно-белые под руководством Абаскаля стали бронзовыми призерами чемпионата России. После 23 матчей в сезоне-2023/24 «Спартак» идет на шестой строчке с 35 очками.

Гильермо Абаскаль. «Абаскаль, наверное, слабейший тренер в истории клуба. Карпин в «Спартаке»? Это реально». Мнение Шикунова

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Александр Шикунов
Гильермо Абаскаль
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Источник: Абаскаль узнал об увольнении на утренней тренировке «Спартака»

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 23 12 7 4 36-23 43
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
7
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
8
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
9
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 23 6 8 9 19-25 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
15
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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30 тур
13.04 14:00
Сочи – Спартак
 1 : 0
13.04 16:30
Ахмат – Балтика
 1 : 7
13.04 17:00
Краснодар – Зенит
 1 : 2
13.04 19:30
Локомотив – ЦСКА
 3 : 3
14.04 12:00
Оренбург – Пари НН
 3 : 1
14.04 14:15
Урал – Динамо
 2 : 1
14.04 16:45
Факел – Ростов
 0 : 1
14.04 19:00
Кр. Советов – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 10
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 18 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 18 1 6
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