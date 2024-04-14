Источник: Абаскаль узнал об увольнении на утренней тренировке «Спартака»
Испанский специалист Гильермо Абаскаль узнал об увольнении из «Спартака» во время сегодняшней тренировки, сообщает «РБ Спорт».
По информации источника, исполняющим обязанности главного тренера московской команды станет Владимир Слишкович, который был помощником Абаскаля.
14 апреля «Спартак» объявил об уходе Абаскаля. 35-летний испанец возглавлял красно-белых с лета 2022 года.
Как сообщил журналист Иван Карпов, после отставки испанский специалист получит от московского клуба компенсацию в размере половины заработной платы — 850 тысяч евро.
На данный момент «Спартак» располагается на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков в 23 играх.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|14
|5
|4
|43-20
|47
|
2
|Краснодар
|23
|12
|7
|4
|36-23
|43
|
3
|Динамо
|23
|10
|8
|5
|36-31
|38
|
4
|ЦСКА
|23
|9
|10
|4
|43-31
|37
|
5
|Локомотив
|23
|9
|10
|4
|38-31
|37
|
6
|Спартак
|23
|10
|5
|8
|29-28
|35
|
7
|Ростов
|23
|9
|7
|7
|35-33
|34
|
8
|Кр. Советов
|22
|9
|6
|7
|39-33
|33
|
9
|Рубин
|22
|9
|5
|8
|20-27
|32
|
10
|Пари НН
|23
|8
|4
|11
|21-26
|28
|
11
|Факел
|23
|6
|8
|9
|19-25
|26
|
12
|Оренбург
|23
|6
|8
|9
|27-30
|26
|
13
|Урал
|23
|6
|5
|12
|22-36
|23
|
14
|Балтика
|23
|5
|5
|13
|21-27
|20
|
15
|Ахмат
|23
|5
|5
|13
|21-36
|20
|
16
|Сочи
|23
|4
|6
|13
|24-37
|18
|13.04
|14:00
|
Сочи – Спартак
|1 : 0
|13.04
|16:30
|
Ахмат – Балтика
|1 : 7
|13.04
|17:00
|
Краснодар – Зенит
|1 : 2
|13.04
|19:30
|
Локомотив – ЦСКА
|3 : 3
|14.04
|12:00
|
Оренбург – Пари НН
|3 : 1
|14.04
|14:15
|
Урал – Динамо
|2 : 1
|14.04
|16:45
|
Факел – Ростов
|0 : 1
|14.04
|19:00
|
Кр. Советов – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|10
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|18
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|18
|1
|6