Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:55

Источник: Абаскаль узнал об увольнении на утренней тренировке «Спартака»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Испанский специалист Гильермо Абаскаль узнал об увольнении из «Спартака» во время сегодняшней тренировки, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, исполняющим обязанности главного тренера московской команды станет Владимир Слишкович, который был помощником Абаскаля.

14 апреля «Спартак» объявил об уходе Абаскаля. 35-летний испанец возглавлял красно-белых с лета 2022 года.

Как сообщил журналист Иван Карпов, после отставки испанский специалист получит от московского клуба компенсацию в размере половины заработной платы — 850 тысяч евро.

На данный момент «Спартак» располагается на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков в 23 играх.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
4
0
Читайте также
Хет-трик Кузьменко принес «Калгари» победу над «Анахаймом»
Тарасова назвала Дюамель законченной дурой после слов о Валиевой
Россиянин с захваченного Ираном судна вышел на связь с семьей
Грязные удары в голову, остановка боя и драка с болельщиком. Что случилось во время схватки россиянина Царукяна и Оливейры
Участников массовой драки в Саратове протаранили на автомобиле
В Иране сочли завершенным ответ Израилю
Популярное видео
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ювентус» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
«Жирона» — «Бетис»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Лас-Пальмас»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
Материалы сюжета: «Спартак» и Абаскаль: разрыв весной 2024 года
Шикунов о Карпине в «Спартаке»: «Это реально. Был большим футболистом, набрался тренерского опыта»
Шикунов об увольнении Абаскаля: «Невозможно было смотреть на эти мучения»!
«Абаскаль, наверное, слабейший тренер в истории клуба. Карпин в «Спартаке»? Это реально». Мнение Шикунова
Абаскаль уволен из «Спартака». Он оставил после себя выжженную землю
Корнеев: «Ивич станет точным попаданием для «Спартака»
Рианчо — об отставке Абаскаля: «Если что-то и происходит, то это потому, что грядет что-то лучшее»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гранат: «Уже который год мы видим, что «Динамо» не готово бороться за чемпионство после зимнего перерыва»

Шикунов: «Положительное в работе Абаскаля? Ничего! Бронза? А что она дает?»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 23 12 7 4 36-23 43
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
7
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
8
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
9
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 23 6 8 9 19-25 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
15
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
13.04 14:00
Сочи – Спартак
 1 : 0
13.04 16:30
Ахмат – Балтика
 1 : 7
13.04 17:00
Краснодар – Зенит
 1 : 2
13.04 19:30
Локомотив – ЦСКА
 3 : 3
14.04 12:00
Оренбург – Пари НН
 3 : 1
14.04 14:15
Урал – Динамо
 2 : 1
14.04 16:45
Факел – Ростов
 0 : 1
14.04 19:00
Кр. Советов – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 10
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 18 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 18 1 6
Вся статистика

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости