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Сегодня, 16:25

Белоус: «Роналду не нужен «Зениту», как и Клаудиньо с его соплеменниками»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший руководитель «Москвы» Юрий Белоус высказался о будущем португальского нападающего Криштиану Роналду.

Ранее сообщалось, что Роналду близок к переходу в «Аль-Наср». В скором времени он отправится в Саудовскую Аравию для подписания контракта.

«Я бы хотел, чтобы у каждого был такой конец карьеры за 200 миллионов евро. Другое дело, что Роналду не бедный. Деньги в его жизни не все определяют. Но они немаловажны. Это будет рекорд по заработной плате. А Роналду всегда стремится к рекордам. Ему необходимо обеспечить себя, близких и потомков финансово», — приводит слова Белоуса «Спорт День за Днем».

Также специалист ответил на вопрос о том, стоит ли «Зениту» сделать предложение 37-летнему португальцу.

«А зачем? Привезти его в Россию для поднятия имиджа страны? Ну куда уже выше поднимать? Выше уже некуда. Он не нужен. Россия отстранена от еврокубков. Я думаю, что «Зениту» сегодня Клаудиньо с его соплеменниками уже не нужны», — сказал Белоус.

Источник: Спорт День за Днем
Криштиану Роналду
ФК Зенит
Юрий Белоус
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3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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 - : -
3.03 00:00
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