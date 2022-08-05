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Лепсая — о побеге Варелы из «Динамо»: «Его агент переблефовал»

Тимур Лепсая прокомментировал скандальный уход из «Динамо» защитника Варелы
Александр Кружков
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Гильермо Варела.
Фото ФК «Динамо»

Бывший руководитель международного отдела «Сатурна», один из главных экспертов по латиноамериканскому футбольному рынку Тимур Лепсая в интервью «СЭ» прокомментировал скандальный уход из «Динамо» уругвайского защитника Гильермо Варелы.

— Как для себя объясняете поступок Гильермо Варелы, который накануне матча с «Торпедо» сбежал с динамовской базы?

— На мой взгляд, во всем виноват его агент Пабло Бентанкур. В «Зените» — то после отъезда Юри Алберто запаниковали, поняли, что и других бразильцев могут потерять. Их агенты использовали эту ситуацию как рычаг, вынудив клуб подписать новые контракты с Венделом, Малкомом, Клаудиньо. На улучшенных условиях. Тем самым «Зенит» открыл ящик Пандоры.

Кое-кто из оставшихся в РПЛ легионеров захотел пойти той же дорогой. Бентанкур начал предлагать Варелу разным клубам. Заручившись согласием «Фламенго», пришел к руководителям «Динамо» и заявил: «Удвойте моему клиенту зарплату, либо он уедет в Бразилию». Те были готовы вступить в переговоры. Но Бентанкур решил надавить — и перегнул палку. Подумал, что исчезновение защитника с базы перед ответственной игрой заставит клуб встрепенуться, Варелу сразу завалят деньгами.

План провалился. Бентанкур переблефовал. «Динамо» не стало поддаваться на шантаж, и Вареле пришлось паковать чемоданы. Хотя в Москве его все устраивало. Парень-то нормальный. Просто сильно подвержен влиянию агента. Тот убедил Гильермо пойти ва-банк. Наверное, в каких-то европейских клубах это сработало бы. Но в «Динамо» моментально свернули переговоры — и правильно сделали.

Во-первых, началась бы цепная реакция — повышения зарплаты могли бы потребовать и другие игроки. Во-вторых, за адекватные деньги найти правого защитника не так уж и сложно. Позиция не самая дефицитная. Плюс есть Паршивлюк. На уровне РПЛ он в порядке, а еврокубков в ближайший сезон не предвидится.

— «Динамо» оштрафовало Варелу на месячную зарплату. «Фламенго» компенсирует ему эту сумму?

— Не факт. По крайней мере я на месте руководителей «Фламенго» сказал бы игроку: «То, что вы с агентом не смогли все сделать грамотно, вовремя не отправили в «Динамо» бумагу о приостановке контракта, воспользовавшись циркуляром ФИФА, — не наша зона ответственности».

Да и деньги тут не главное. Благодаря яркой игре за «Динамо» Варела вернулся в сборную Уругвая, о чем давно мечтал. У него были хорошие шансы поехать на чемпионат мира в Катар. Сейчас все под угрозой. Потому что во «Фламенго» справа играет Матеузиньо, один из лучших фланговых защитников Южной Америки. Если летом его не продадут в Европу, Варела будет под ним сидеть и вряд ли попадет на ЧМ-2022.

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Гильермо Варела
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ФК Динамо (Москва)
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