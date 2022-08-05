Лепсая — о побеге Варелы из «Динамо»: «Его агент переблефовал»
Бывший руководитель международного отдела «Сатурна», один из главных экспертов по латиноамериканскому футбольному рынку Тимур Лепсая в интервью «СЭ» прокомментировал скандальный уход из «Динамо» уругвайского защитника Гильермо Варелы.
— Как для себя объясняете поступок Гильермо Варелы, который накануне матча с «Торпедо» сбежал с динамовской базы?
— На мой взгляд, во всем виноват его агент Пабло Бентанкур. В «Зените» — то после отъезда Юри Алберто запаниковали, поняли, что и других бразильцев могут потерять. Их агенты использовали эту ситуацию как рычаг, вынудив клуб подписать новые контракты с Венделом, Малкомом, Клаудиньо. На улучшенных условиях. Тем самым «Зенит» открыл ящик Пандоры.
Кое-кто из оставшихся в РПЛ легионеров захотел пойти той же дорогой. Бентанкур начал предлагать Варелу разным клубам. Заручившись согласием «Фламенго», пришел к руководителям «Динамо» и заявил: «Удвойте моему клиенту зарплату, либо он уедет в Бразилию». Те были готовы вступить в переговоры. Но Бентанкур решил надавить — и перегнул палку. Подумал, что исчезновение защитника с базы перед ответственной игрой заставит клуб встрепенуться, Варелу сразу завалят деньгами.
План провалился. Бентанкур переблефовал. «Динамо» не стало поддаваться на шантаж, и Вареле пришлось паковать чемоданы. Хотя в Москве его все устраивало. Парень-то нормальный. Просто сильно подвержен влиянию агента. Тот убедил Гильермо пойти ва-банк. Наверное, в каких-то европейских клубах это сработало бы. Но в «Динамо» моментально свернули переговоры — и правильно сделали.
Во-первых, началась бы цепная реакция — повышения зарплаты могли бы потребовать и другие игроки. Во-вторых, за адекватные деньги найти правого защитника не так уж и сложно. Позиция не самая дефицитная. Плюс есть Паршивлюк. На уровне РПЛ он в порядке, а еврокубков в ближайший сезон не предвидится.
— «Динамо» оштрафовало Варелу на месячную зарплату. «Фламенго» компенсирует ему эту сумму?
— Не факт. По крайней мере я на месте руководителей «Фламенго» сказал бы игроку: «То, что вы с агентом не смогли все сделать грамотно, вовремя не отправили в «Динамо» бумагу о приостановке контракта, воспользовавшись циркуляром ФИФА, — не наша зона ответственности».
Да и деньги тут не главное. Благодаря яркой игре за «Динамо» Варела вернулся в сборную Уругвая, о чем давно мечтал. У него были хорошие шансы поехать на чемпионат мира в Катар. Сейчас все под угрозой. Потому что во «Фламенго» справа играет Матеузиньо, один из лучших фланговых защитников Южной Америки. Если летом его не продадут в Европу, Варела будет под ним сидеть и вряд ли попадет на ЧМ-2022.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|2
|1
|0
|9-1
|7
|
2
|Спартак
|3
|2
|1
|0
|9-3
|7
|
3
|ЦСКА
|3
|2
|1
|0
|7-2
|7
|
4
|Сочи
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
5
|Динамо
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
6
|Ростов
|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
|
7
|Химки
|3
|1
|1
|1
|4-2
|4
|
8
|Ахмат
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|
9
|Краснодар
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
10
|Кр. Советов
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
11
|Оренбург
|3
|1
|0
|2
|6-8
|3
|
12
|Н. Новгород
|3
|0
|2
|1
|3-6
|2
|
13
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|3-8
|2
|
14
|Факел
|3
|0
|2
|1
|6-7
|2
|
15
|Торпедо
|3
|0
|1
|2
|2-8
|1
|
16
|Урал
|3
|0
|0
|3
|1-8
|0
|6.08
|15:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|6.08
|17:30
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|6.08
|20:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|6.08
|20:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|7.08
|15:00
|
Торпедо – Химки
|- : -
|7.08
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.08
|20:00
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|7.08
|20:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|3
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0