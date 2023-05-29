Йоканович: «Не хочу объяснять ситуацию, которая произошла в «Динамо»

Бывший главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович отказался говорить о деталях своей работы в России.

«Спасибо футбольному клубу «Динамо», но пока я не заинтересован давать какие-либо комментарии, касаемые моей работы в России. Не хочу никак объяснять ситуацию, которая произошла в этом клубе», — цитирует Йокановича Sport24.

«Динамо» объявило об увольнении Йокановича после разгромного поражения от «Ахмата» (0:3) в 27-м туре РПЛ. Сербский специалист возглавлял бело-голубых с лета 2022 года. Под его руководством команда провела 37 матчей во всех турнирах, одержала 16 побед, 8 раз сыграла вничью и уступила в 14 встречах.

Обязаннности главного тренера «Динамо» до конца сезона исполняет Павел Алпатов.