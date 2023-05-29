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Сегодня, 12:08

Йоканович: «Не хочу объяснять ситуацию, которая произошла в «Динамо»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович отказался говорить о деталях своей работы в России.

«Спасибо футбольному клубу «Динамо», но пока я не заинтересован давать какие-либо комментарии, касаемые моей работы в России. Не хочу никак объяснять ситуацию, которая произошла в этом клубе», — цитирует Йокановича Sport24.

«Динамо» объявило об увольнении Йокановича после разгромного поражения от «Ахмата» (0:3) в 27-м туре РПЛ. Сербский специалист возглавлял бело-голубых с лета 2022 года. Под его руководством команда провела 37 матчей во всех турнирах, одержала 16 побед, 8 раз сыграла вничью и уступила в 14 встречах.

Обязаннности главного тренера «Динамо» до конца сезона исполняет Павел Алпатов.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-05-29-yokanovich-ob-ukhode-ne-khochu-nikak-obyasnyat-situatsiyu-kotoraya-proizoshla-v-dinamo
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Славиша Йоканович
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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 - : -
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Кр. Советов – Спартак
 - : -
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ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
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Ахмат – Краснодар
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Оренбург – Динамо
 - : -
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 - : -
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