Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на решение Польской федерации футбола не вызывать в сборную страны защитника Мацея Рыбуса из-за его перехода в «Спартак».

«Играть за сборную это, конечно, почетно, но серьезных денег не приносит. Поэтому люди прагматичные выбирают альтернативные вещи, как это сделал Рыбус. Русофобия не всем приносит деньги. На мой взгляд, он парень возрастной и ему все равно, сыграет он эти пару матчей за сборную или нет», — сказал Червиченко корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

В составе сборной Польши Рыбус провел 66 матчей и забил 2 гола. Со своей национальной командой он играл на Евро-2012, ЧМ-2018 и Евро-2020.