Пресс-атташе сборной Польши: «Наше заявление касается только Рыбуса, а не Шиманьски и Крыховяка»

Пресс-атташе сборной Польши заявил, что решение Польского футбольного союза касается только Рыбуса, а не Шиманьски и Крыховяка

Пресс-атташе сборной Польши по футболу Якуб Квятковски заявил, что решение Польского футбольного союза о том, что Мацей Рыбус больше не будет вызываться в сборную, не касается других игроков, выступающих в Российской премьер-лиге.

«Стоит ли на фоне этого решения ожидать такого исхода для Шиманьски, который находится в «Динамо», и Крыховяка, вернувшегося в «Краснодар»? Наше заявление касается только Мацея Рыбуса, а не Шиманьски и Крыховяка», — приводит слова Квятковски Metaratings.ru.

11 июня Рыбус на правах свободного агента подписал контракт со «Спартаком». Ранее он играл за «Локомотив» с лета 2017-го. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 1,2 миллиона евро.

В составе сборной Польши Рыбус провел 66 матчей и забил 2 гола. Со своей национальной командой он играл на Евро-2012, ЧМ-2018 и Евро-2020.