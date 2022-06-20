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Пресс-атташе сборной Польши: «Наше заявление касается только Рыбуса, а не Шиманьски и Крыховяка»

Пресс-атташе сборной Польши заявил, что решение Польского футбольного союза касается только Рыбуса, а не Шиманьски и Крыховяка
Анна Горшкова
Корреспондент
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Пресс-атташе сборной Польши по футболу Якуб Квятковски заявил, что решение Польского футбольного союза о том, что Мацей Рыбус больше не будет вызываться в сборную, не касается других игроков, выступающих в Российской премьер-лиге.

«Стоит ли на фоне этого решения ожидать такого исхода для Шиманьски, который находится в «Динамо», и Крыховяка, вернувшегося в «Краснодар»? Наше заявление касается только Мацея Рыбуса, а не Шиманьски и Крыховяка», — приводит слова Квятковски Metaratings.ru.

11 июня Рыбус на правах свободного агента подписал контракт со «Спартаком». Ранее он играл за «Локомотив» с лета 2017-го. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 1,2 миллиона евро.

В составе сборной Польши Рыбус провел 66 матчей и забил 2 гола. Со своей национальной командой он играл на Евро-2012, ЧМ-2018 и Евро-2020.

Источник: https://metaratings.ru/news/press-attashe-sbornoy-polshi-nashe-zayavlenie-kasaetsya-tolko-rybusa-a-ne-shimanski-i-krykhovyaka-1293537/
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