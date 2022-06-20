Фетисов прокомментировал отстранение Рыбуса из сборной Польши из-за перехода в «Спартак»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на решение Польской федерации футбола не вызывать в сборную страны защитника Мацея Рыбуса из-за его перехода в «Спартак».

«Это их решение. Кого-то могут вызвать в сборную, а кого-то нет. Спортивный принцип нарушается, значит, это одна история. А есть еще другая. Сейчас каждый делает выбор для себя, где играть и что делать», — сказал Фетисов корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

В составе сборной Польши Рыбус провел 66 матчей и забил 2 гола. Со своей национальной командой он играл на Евро-2012, ЧМ-2018 и Евро-2020.