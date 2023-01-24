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Заварзин назвал ожидаемым решение УЕФА отказать российским клубам в возвращении на международные соревнования

Руслан Минаев
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Бывший президент РПЛ Юрий Заварзин отреагировал на новость о решении УЕФА отказать российским клубам в возвращении на международную арену.

«Этого решения УЕФА надо было ждать, — цитирует Заварзина «РБ Спорт». — Сейчас непонятная ситуация вокруг спецоперации, поэтому продление дисквалификации надо было ждать. Все же понимают, что это не дело спорта, а политики. Американцы с англичанами диктуют свои условия. От всех международных соревнований уже отцепили, и от олимпиады отцепят. Как закончится специальная военная операция на Украине, так все встанет на свои места. Никто еще не отказывался от наших денег, мы же платим взносы УЕФА».

Ранее «СЭ» сообщал, что 24 января в офисе УЕФА запланирована встреча представителей РФС и УЕФА, на которой будут обсуждаться потенциальные возможности по возвращению российских клубов и сборных к международным матчам.

28 февраля 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.

В сентябре УЕФА не допустил сборную России до жеребьевки отборочного турнира чемпионата Европы-2024.

Источник: РБ Спорт
РПЛ
Сборная России по футболу
Юрий Заварзин
УЕФА
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1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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Спартак

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Филипе Силва Малком

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Зенит

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Спартак

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