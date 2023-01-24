Андрей Тихонов: Нам нужно ждать, когда УЕФА вернет Россию обратно

Экс-игрок «Спартака» Андрей Тихонов рассказал, что переходить РФС из УЕФА в АФК не стоит.

«Это все ожидаемо, что УЕФА отказалось возвращать наши команды в свои соревнования. У нас разве что-то изменилось? Нам надо играть в футбол — заниматься своим чемпионатом и молодежью. Уйдут ли легионеры? Только те, которым предложат больше денег. Иностранцы продолжат играть, для них ничего не поменялось. Я считаю, что в Азию переходить не надо. Нам надо ждать, когда все решится мирно и УЕФА вернут нас обратно. Уйти — просто, а вернуться — непросто», — цитирует Тихонова «РБ Спорт».

В конце декабря РФС совместно с УЕФА создал рабочую группу, которая займется разработкой дорожной карты для возвращения российских сборных и клубов к международным турнирам. В случае неудачных переговоров, Россия может рассмотреть вариант с переходом в АФК.