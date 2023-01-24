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Андрей Тихонов: Нам нужно ждать, когда УЕФА вернет Россию обратно

Андрей Тихонов заявил, что переходить РФС из УЕФА в АФК не стоит
Виктория Кравченко
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Экс-игрок «Спартака» Андрей Тихонов рассказал, что переходить РФС из УЕФА в АФК не стоит.

«Это все ожидаемо, что УЕФА отказалось возвращать наши команды в свои соревнования. У нас разве что-то изменилось? Нам надо играть в футбол — заниматься своим чемпионатом и молодежью. Уйдут ли легионеры? Только те, которым предложат больше денег. Иностранцы продолжат играть, для них ничего не поменялось. Я считаю, что в Азию переходить не надо. Нам надо ждать, когда все решится мирно и УЕФА вернут нас обратно. Уйти — просто, а вернуться — непросто», — цитирует Тихонова «РБ Спорт».

В конце декабря РФС совместно с УЕФА создал рабочую группу, которая займется разработкой дорожной карты для возвращения российских сборных и клубов к международным турнирам. В случае неудачных переговоров, Россия может рассмотреть вариант с переходом в АФК.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-tihonov-nam-nuzhno-zhdat-kogda-uefa-vernet-rossiyu-obratno-v-aziyu-perehodit-ne-nado/
Андрей Тихонов
РФС
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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