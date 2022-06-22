Стали известны первые два соперника «Оренбурга» на турецких соборах

В заключительной части первого сбора, 25 июня «Оренбург» сыграет с представителем чемпионата Молдавии ФК «Динамо-Авто» из Тирасполя, сообщает пресс-служба клуба.

ФК «Оренбург» не будет покидать Турцию между двумя сборами, во время выходных дней переедет на другую спортивную базу в том же горном регионе Кероглу вблизи городов Дюздже и Болу.

Первым матчем второго сбора станет контрольная игра с представителем турецкой суперлиги ФК «Газиантеп». Встреча пройдет 2 июля.