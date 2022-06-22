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Сегодня, 16:55

Стали известны первые два соперника «Оренбурга» на турецких соборах

Иван Шитик
Корреспондент
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В заключительной части первого сбора, 25 июня «Оренбург» сыграет с представителем чемпионата Молдавии ФК «Динамо-Авто» из Тирасполя, сообщает пресс-служба клуба.
ФК «Оренбург» не будет покидать Турцию между двумя сборами, во время выходных дней переедет на другую спортивную базу в том же горном регионе Кероглу вблизи городов Дюздже и Болу.

Первым матчем второго сбора станет контрольная игра с представителем турецкой суперлиги ФК «Газиантеп». Встреча пройдет 2 июля.

Источник: https://vk.com/fcorenburg?w=wall-353784_430566
ФК Оренбург
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