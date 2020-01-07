Бывший президент «Локомотива»: «Предложение само найдет Миранчуков»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в интервью «СЭ» рассказал о перспективах полузащитника железнодорожников Алексея Миранчука, которого периодически отправляют в другие клубы.

— Алексея Миранчука уже перестали сватать в Италию. Рановато ему переходить в серьезный европейский клуб?

— Вот и хорошо, что вокруг полузащитника больше нет такого ажиотажа. Все эти новости про «Ювентус» отвлекают. Пусть братья в спокойной обстановке подготовятся ко второй части сезона и мощно ее проведут в РПЛ. А дальше — посмотрим. Предложение само их найдет. (Виталий Айрапетов)

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