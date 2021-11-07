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Илья Геркус: «Локомотив», похоже, остался в раздевалке во втором тайме»

Геркус отреагировал на ничью в матче «Спартак» — «Локомотив»
21:28
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Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в разговоре с «СЭ» прокомментировал ничью в матче 14-го тура Тинькофф РПЛ железнодорожников против «Спартака» (1:1).

«Судейство на фоне очень жесткой эмоциональной борьбы нормальное. Все решения судьи понятны. «Локомотив», похоже, остался в раздевалке во втором тайме. То ли это самоуспокоенность, то ли силы чрезмерно были потрачены в Стамбуле. У «Спартака» было больше желания сравнять. Хотя игра в целом равная», — сказал Геркус «СЭ».

Также Геркус прокомментировал эпизод с удалением защитника Тина Едвая.

«Понятно ли мне удаление? Нет. Это непрофессионально. За такое штрафуют», — сказал Геркус «СЭ».

Сразу после финального свистка в матче «Спартак» — «Локомотив» Едвай на повышенных тонах стал предъявлять претензии главному арбитру встречи Ивану Сиденкову. После этого судья показал футболисту «Локо» красную карточку.

«Спартак» набрал 19 очков и занимает 9-е место в РПЛ. «Локомотив» (25 баллов) остался на четвертой строчке.

Спартак — Локомотив

 

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Владимир Пушкарев все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 14-й тур: расписание и результаты матчей, «Спартак» — «Локомотив», «Сочи» — ЦСКА, «Динамо» — «Краснодар» и другие игры, новости и обзоры