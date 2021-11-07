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Колосков — о дерби «Спартак» — «Локо»: «Судейство было под стать футболу — бестолковое»

21:31
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Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал «СЭ» результат матча 14-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Локомотив» (1:1).

«Странно, что «Локомотив» не дожал «Спартак», играя в большинстве. Странно, что обе команды показали довоенный футбол: ни мысли, ни творчества, ни тактики, ни взаимопонимания. Такое количество обрезов и неточных передач ставит под вопрос серьезность подготовки команд к таким матчам. Непонятно, как «Локомотив» собирался реализовывать свое преимущество. «Спартак» молодцы, что воспользовались полной несостоятельностью соперников. Хочу выделить Соболева: проснулся во втором тайме. Но это был футбол, который мы не должны видеть в исполнении команд, представляющих наш чемпионат в еврокубках, считающихся элитными», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Также Колосков высказался об уровне судейства в матче «Спартак» — «Локомотив».

«Судейство показалось странным. Абсолютно нелогично: в одних и тех же случаях была разная трактовка. Там, где нужны внушения, полетели карточки. В итоге нервничать начали все: игроки, тренеры, даже арбитр. Судейство было под стать футболу, бестолковое», — добавил Колосков.

«Спартак» набрал 19 очков и занимает 9-е место в РПЛ. «Локомотив» (25 баллов) остался на четвертой строчке.

Спартак — Локомотив

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 14-й тур: расписание и результаты матчей, «Спартак» — «Локомотив», «Сочи» — ЦСКА, «Динамо» — «Краснодар» и другие игры, новости и обзоры