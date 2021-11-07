Маркус Гисдоль: «Удаление Литвинова немного сыграло негативную роль»

Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль поделился впечатлениями после матча 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (1:1).

«Команда выдала прекрасный первый тайм. Удаление Литвинова немного сыграло негативную роль. Перед игрой у меня были опасения, потому что последние недели дались нам очень тяжело, у нас много травмированных. Когда команда играет в большинстве, нужно минимум бегать столько же, сколько соперник. Этого нам не удалось, не хватило сил. Ничьей я в принципе доволен

Замена Марадишвили ослабила игру? Сегодня у меня было ощущение, что каждый игрок был с карточкой. Особенно, два наших опорника очень рано получили карточки. Марадишвили — молодой игрок, я хотел его обезопасить. Мы знали, что Мурило готов сыграть 30 минут, это логичный ответ на ваш вопрос», — заявил тренер.

Железнодорожники с 25 очками занимают четвертое место в чемпионате России, «красно-белые» (19) располагаются на девятой строчке.