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Сегодня, 19:56

Мостовой: «Если убрать 6-7 иностранцев и купить обычных русских, «Зенит» займет третье-четвертое место в РПЛ»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался о роли Сергея Семака в успехах «Зенита».

«Почему российскому тренеру дали шанс в Питере? Помимо Семака, «Зенит» и с другим тренерами выигрывал наш чемпионат. Он же с «Уфой» ничего не взял. Сергей Богданович играл в «Зените», и клуб подумал: сколько можно уже тратить бешеные деньги на одного, на второго, когда можно с таким же успехом поставить своего специалиста и так же выигрывать чемпионат с хорошими футболистами. В Европе же Семак ничего не выигрывал. Там проваливались из года в год. 

Зачем что-то менять? Думаю, он доволен, что ему платят и все условия создают, как раз и «Зенит» выигрывает. Вот если убрать шесть-семь иностранцев и купить обычных русских, по-другому бы начали говорить. Питерский клуб займет третье-четвертое место в РПЛ, и потом заговорили бы. Здесь нет ничего удивительного», — приводит Sport24 слова Мостового.

Семак возглавил «Зенит» в 2018 году. Под его руководством петербургский клуб четыре раза подряд выигрывал чемпионат России, становился обладателем Кубка и Суперкубка страны.

По итогам 17 туров «Зенит» с 42 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ.

 

 

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-23-mostovoy-ubrat-6-7-legionerov-i-kupit-obychnykh-russkikh-zenit-zaymet-3-ye-ili-4-ye-mesto-v-rpl
Александр Мостовой
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Г
Владимир Писарский

Владимир Писарский

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 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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П
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Александр Соболев

Спартак

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Квинси Промес

Спартак

 6
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Краснодар

 6
И К Ж
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Дмитрий Баринов

Локомотив

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Олег Дмитриев

Факел

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Торпедо М

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