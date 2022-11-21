Бывший полузащитник «Зенита» Константин Коноплев в интервью «СЭ» поделился мнением о своем бывшем одноклубнике Владимире Быстрове.

— По Кержакову, Аршавину, Быстрову, Денисову было сразу понятно, что они станут звездами?

— У них была уверенность в себе, а мне, наверное, не хватило этого. Характер — то, что отличает большого игрока от других.

— Понятно, что с Андреем Сергеевичем вы на связи. А с тремя другими?

— С Кержом и Денисовым виделись на матче легенд, Володя Быстров часто приходит на наши матчи, интересно его слушать. Он всегда рубит с плеча, но о молодежной команде «Зенита» говорит только позитивные вещи, он с удовольствием приходит на матчи, ему нравится остроатакующий стиль игры.

— Как вам карьера Быстрова-эксперта?

— Зажигательно. У него есть определенный пласт публики, которой нравится, что Быстров идет вразрез с общественным мнением и мягкостью. Говорит, как есть.